Nato nello stesso luogo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nato nello stesso luogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : COMPAESANO

Significato/Curiosita : Nato nello stesso luogo

Con luogo di origine di gesù si può intendere sia il luogo dove gesù è nato sia quello dove è risieduto prima di intraprendere la sua attività di predicatore...

Montella prima e a lacedonia dopo, la giovane leonarda pansardi era nota ai compaesani come donna di facili costumi, disonorata, impulsiva, ribelle all'autorità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

