Mix di cereali e frutta secca da colazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mix di cereali e frutta secca da colazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MUESLI

Significato/Curiosita : Mix di cereali e frutta secca da colazione

Dal 1944 il pacco di biscotti venne tuttavia sostituito con un mix di cereali in forma di blocchetto pressato, a cui durante la fase di pressatura era stato...

Il muesli o müsli (in svizzero tedesco müesli o birchermüesli) è una miscela di cereali e frutta secca solitamente consumata durante la prima colazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

Altre definizioni con cereali; frutta; secca; colazione; Mix di cereali per la colazione; Involucro di riso e altri cereali ; Depositi per cereali e foraggio; Erano recipienti per i cereali ; La bevanda spagnola a base di vino e frutta ; Lo si usa per la frutta secca; Ghiaccio più frutta ; Gelati di succo di frutta ; Inaridito, secca to; secca ture; Finire su una secca ; Lo si usa per la frutta secca ; Mix di cereali per la colazione ; Osso che appartiene all articolazione del polso; Il Capote autore di colazione da Tiffany; Il Truman di colazione da Tiffany; Cerca nelle Definizioni