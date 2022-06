Indumento anche di lana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indumento anche di lana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MAGLIA

Significato/Curiosita : Indumento anche di lana

Significati, vedi lana (disambigua). la lana è una fibra tessile naturale che si ottiene dal vello di ovini (pecore e di alcuni tipi di capre), conigli...

maglia – capo di abbigliamento sia maschile che femminile maglia – tessuto prodotto con la lavorazione a maglia maglia – in araldica indica il rombo vuoto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

maglia – capo di abbigliamento sia maschile che femminile maglia – tessuto prodotto con la lavorazione a maglia maglia – in araldica indica il rombo vuoto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

Altre definizioni con indumento; anche; lana; indumento che s indossa sopra la camicia; indumento che veste più largo della taglia ing; Come un indumento appena lavato; indumento per gambe, oppure maschera veneziana; Può anche essere roseo; Si rompe durante certi tipi di banche tti nuziali; La vela di prua detta anche fiocco pallone; È detto anche tè del Paraguay; C è la fuggiasca e l ascolana ; Può essere di lana o lattice; Maglione di lana ; La lana che copre la pecora;