Imbottiture molto in voga negli anni Ottanta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imbottiture molto in voga negli anni Ottanta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPALLINE

Significato/Curiosita : Imbottiture molto in voga negli anni ottanta

Scarpa è disponibile in tre colorazioni diverse, ossia bianco, blu e rosso. supreme è un marchio d'abbigliamento newyorkese molto in voga nella cultura urbana...

Sull'uniforme da campo, le spalline vengono oggi utilizzate soprattutto sulle uniformi da cerimonia o su quelle storiche. le spalline dalla loro creazione hanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

