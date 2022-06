Un gusto dei dentifrici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gusto dei dentifrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MENTA

Significato/Curiosita : Un gusto dei dentifrici

Fluoro fu aggiunto ai dentifrici nel 1914, e tale aggiunta fu criticata dalla american dental association (ada) nel 1937. i dentifrici al fluoruro sviluppati...

Disambiguazione – "menta" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi menta (disambigua). mentha l., 1753 è un genere di piante spermatofite... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

Altre definizioni con gusto; dentifrici; Più sono concentrate, più si avverte un gusto ; Legumi per gusto se zuppe; Solletica olfatto e gusto ; Una stecca nel buon gusto ; Fiore che dà una polvere odorosa per dentifrici ; Un additivo dei dentifrici ; Quello del dentifrici o è di alluminio o plastica; Aroma per dentifrici ; Cerca nelle Definizioni