Con ciano, giallo e nero nella stampa a 4 colori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con ciano, giallo e nero nella stampa a 4 colori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Con ciano, giallo e nero nella stampa a 4 colori

Inventore di un sistema di stampa a tre colori, appunto giallo, rosso e blu, e in seguito, con l'aggiunta del nero, a quattro colori. è però thomas young che...

magenta (afi: /ma'nta/; magenta in dialetto milanese) è un comune italiano di 24 210 abitanti della città metropolitana di milano in lombardia. è capoluogo...