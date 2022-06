Cleopatra morì bevendo questo veleno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cleopatra morì bevendo questo veleno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CICUTA

Significato/Curiosita : Cleopatra mori bevendo questo veleno

Mordicchiandola per qualche minuto; altri tramandano che l'oratore assunse il veleno bevendo da una pezzuola che portava sempre con sé. un'ulteriore versione, riportata...

Dose altissima di cicuta, o una mistura di veleni composta di cicuta e molto oppio, e forse datura, addolcita con miele e vino.la cicuta è citata anche nell'opera... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

