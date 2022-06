Il Carlo Azeglio ex Presidente della Repubblica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Carlo Azeglio ex Presidente della Repubblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIAMPI

Significato/Curiosita : Il carlo azeglio ex presidente della repubblica

presidente della repubblica italiana. dalla nascita della repubblica italiana, si sono susseguiti dodici presidenti della repubblica. a norma della costituzione...

Disambiguazione – "ciampi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ciampi (disambigua). carlo azeglio ciampi (livorno, 9 dicembre 1920 –... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

carlo e Stefano __, registi; carlo d Angiò lo vinse a Tagliacozzo; Vi si distinsero i carabinieri di carlo Alberto; carlo scrittore; Costantino __: fu segretario di d azeglio e di Cavour; Quella storica fu guidata da D azeglio e Cavour; Carlo azeglio che fu trai predecessori di Sergio Mattarella; Vladimir __, il presidente russo; Sebastian, il presidente della World Athletics; Il gruppo editoriale di cui è presidente Urbano Cairo; Un patriota che fu presidente della Repubblica Veneziana; Il capo della propaganda Nazista; Kofi della politica; Rolando della lirica; Il Mengacci della televisione; Un patriota che fu presidente della repubblica Veneziana; La repubblica ... trasformata da Napoleone in Regno d Olanda; La capitale di una repubblica baltica; La seconda repubblica nello Stivale;