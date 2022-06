Capo di vestiario per chi va in montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capo di vestiario per chi va in montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : GIACCA A VENTO

Significato/Curiosita : Capo di vestiario per chi va in montagna

Con il termine giacca a vento (in inglese windbreaker) si intende una giubba, una felpa, un cappotto o un soprabito capace di proteggere dall'aria, sia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

