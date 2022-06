Belfast sta in quella del nord - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Belfast sta in quella del nord. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IRLANDA

Significato/Curiosita : Belfast sta in quella del nord

Provenienti dalla scozia. ogni giorno l'irlanda del nord è un caleidoscopio di rivalità, rappresentato a belfast da intere comunità che sventolano il tricolore...

irlanda (disambigua). coordinate: 53°n 8°w / 53°n 8°w53; -8 l'irlanda (in inglese ireland; in irlandese éire), ufficialmente repubblica d'irlanda (in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

Un abitante di belfast ; belfast ne è il capoluogo; Gli abitanti di Dublino e belfast ; Ha belfast per capoluogo; quella di una nota favola era una zucca; Wells scrisse quella dei mondi; quella mafiosa pugliese è sacra e unita; quella matematica comprende limiti e derivate; Alle estremità del nord -est; Un pesce dei mari nord ici; Fu capo dei nord isti; Regione nord africana;