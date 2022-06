Apertura circolare in cima a un vulcano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apertura circolare in cima a un vulcano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CRATERE

Significato/Curiosita : Apertura circolare in cima a un vulcano

Escursioni in cima al vulcano sono raggiungibili agevolmente dai versanti sud e nord-est in cui si trovano anche le due stazioni sciistiche del vulcano (etna...

Il termine cratere (dal greco antico t = cratere) può avere diversi significati. cratere – una delle 88 costellazioni moderne cratere meteoritico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

L apertura del compasso; L apertura che si attende; La politica di apertura socio-economica di Gorbaciov; apertura praticata al centro della ribalta; Il finestrino circolare delle navi; Muoventesi in senso circolare ; Solidi a punta con base non del tutto circolare ; Struttura semicircolare con colonne; Umido... in cima ; Lo sono i numeri decima li e le frazioni; Chioma... senza cima ; In cima ... all edificio; vulcano vi forgiava le armi degli dei; Un vulcano nel mar Tirreno; In cima al vulcano ; È il più alto vulcano europeo;