Si sacrifica per amor patrio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si sacrifica per amor patrio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EROE

Significato/Curiosità : Si sacrifica per amor patrio

Un eroe è una figura leggendaria o storica che si sacrifica per il bene comune o per il proprio amore patrio. Questi individui straordinari dimostrano coraggio e altruismo, mettendo a rischio la propria vita o il proprio benessere per proteggere gli altri o difendere una causa nobile. Gli eroi possono emergere in diversi contesti, come soldati che combattono per la libertà del loro paese, soccorritori che affrontano pericoli per salvare vite umane, o persone comuni che compiono atti di gentilezza e altruismo. Le loro azioni ispirano e uniscono le persone, diventando simboli di speranza e sacrificio per l'intera società.

