Un fior di mascalzone - Cruciverba

Un fior di mascalzone.

Soluzione 8 lettere : CANAGLIA

Significato/Curiosita : Un fior di mascalzone

Come mascalzone latino (per la vela), pino maddaloni per il judo (medaglia d'oro olimpica a sydney nel 2000), i fratelli abbagnale con giuseppe di capua... Stato canaglia ("rogue state") o paese canaglia è un'espressione controversa utilizzata da alcuni teorici anglosassoni di scienze politiche all'inizio...