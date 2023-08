Vende mobili nel mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vende mobili nel mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IKEA

Significato/Curiosità : Vende mobili nel mondo

Ikea è un rinomato rivenditore di mobili a livello globale. Conosciuto per il suo design funzionale, moderno ed accessibile, Ikea offre una vasta gamma di mobili e arredamenti per tutti gli ambienti della casa, compresi soggiorni, camere da letto, cucine, bagni e uffici. L'azienda si distingue per la sua abilità nel creare prodotti di qualità a prezzi accessibili, grazie a un'efficace combinazione di produzione su larga scala, efficiente gestione della supply chain e design smart. I loro prodotti sono spesso caratterizzati da un assemblaggio fai-da-te, che permette ai clienti di risparmiare sui costi di trasporto e di personalizzare i mobili in base alle loro esigenze. Ikea ha una presenza globale con numerosi punti vendita in diversi paesi, rendendolo un marchio riconoscibile e popolare tra i consumatori di tutto il mondo.

