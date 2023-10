Le taglia il vetraio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le taglia il vetraio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LASTRE

Significato/Curiosita : Le taglia il vetraio

982 d.c. compare il nome di un artigiano vetraio a venezia, cui seguirono altri. ai vetrai originari veneziani si unirono i vetrai di bisanzio e del... 982 d.c. comparenome di un artigianoa venezia, cui seguirono altri. aioriginari veneziani si unirono idi bisanzio e del... La lastra è un corpo che ha due dimensioni prevalenti rispetto alla terza, delimitato quindi da due facce piane parallele poste ad una distanza molto piccola. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

