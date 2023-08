Lo strumento di Apollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo strumento di Apollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CETRA

La cetra è uno strumento musicale antico, tradizionalmente associato ad Apollo, il dio greco delle arti e della musica. La cetra era simile a una piccola arpa con un corpo a forma di scudo e un numero variabile di corde pizzicate. Era uno strumento popolare nell'antica Grecia e veniva suonato sia dagli dei che dagli esseri umani. Apollo, in particolare, era spesso raffigurato con la cetra nelle mani mentre dirigeva il coro delle Muse. La cetra era uno strumento versatile e la sua musica era considerata di grande importanza per la cultura e la religione dell'antica Grecia.

