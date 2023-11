La definizione e la soluzione di: Il ricco per antonomasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CRESO

Significato/Curiosita : Il ricco per antonomasia

Successivamente in tutto il mediterraneo), il suo nome acquistò il significato di "ricco" per antonomasia, dando origine a espressioni come "ricco come un creso"...
Creso (in greco antico: s, Krôisos; in latino: Croesus; arabo/persiano: , Qârun; 596 a.C. – Sardi, forse 546 a.C.) fu il trentesimo e ultimo sovrano della Lidia, su cui regnò dal 560/561 a.C. fino alla sconfitta subita, intorno al 546 a.C., ad opera dei Persiani.

