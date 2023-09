Ospitò la prima coppia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ospitò la prima coppia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EDEN

Altra risposta : EDEN - PARADISO TERRESTRE

Significato/Curiosita : Ospito la prima coppia

Apparecchiare la tavola e di intrattenere gli ospiti e le portate. alla fine la coppia che ha ricevuto la più alta somma dei punteggi dei giudici vince la puntata... Disambiguazione – "eden" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi eden (disambigua). il giardino dell'eden (o di eden) è un luogo citato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

