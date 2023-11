La definizione e la soluzione di: Un ora per andare a letto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VENTITRÈ

Altra risposta : VENTITRÉ

Chiamata per badare a cole e i due passano una bella serata, ma quando arriva l'ora di andare a letto, cole decide di rimanere sveglio per spiare bee... Ventitré (cf. latino viginti tres, greco es te ) è il numero naturale dopo il 22 e prima del 24. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

