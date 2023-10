Le estremità degli abiti - Cruciverba

«specie quelli nati nell'isola, hanno abbandonatodivise acquistandoborghesi e hanno alteratodivise cercando di darvi una foggia borghese»....

Il lembo, in medicina, è un segmento di tessuto che contiene una rete di vasi sanguigni, e che può essere trasferito da un sito donatore per ricostruire un'area sede di perdita di sostanza (defect), causata ad esempio da traumi o da rimozione di tumori, oppure elevato temporaneamente dalla sua sede allo scopo di esporre le strutture sottostanti, per poi essere riposizionato nella stessa sede a fine intervento. La base del lembo, che contiene il supporto vascolare, è detta peduncolo.