L ente degli infortuni sul lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ente degli infortuni sul lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : INAIL

Significato/Curiosita : L ente degli infortuni sul lavoro

Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, meglio conosciuto con l'acronimo inail, è un ente pubblico non economico italiano che gestisce... L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, meglio conosciuto con l'acronimo inail, è un ente pubblico non economico italiano che gestisce l'assicurazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L ente degli infortuni sul lavoro : ente; degli; infortuni; lavoro; Dedicarsi completamente ; La riceve il dipendente ; L insieme di animali e vegetali che in una determinata zona vivono naturalmente ; L ordine di mammiferi comprendente lepri e conigli; L acquirente dell auto li paga a parte; Efficiente non ancora scaduta; Stile degli Anni Venti del 900; Tipica costruzione degli Inuit; Lo Stato degli USA che si incunea nel Canada famoso per la pesca delle aragoste; Celebre autodromo degli Stati uniti; Fecondava le terre degli Egizi; La congiunzione degli Inglesi; L ente che tutela gli infortuni ; Assicura contro gli infortuni sul lavoro; Un infortuni o calcistico; Gli infortuni per gli assicuratori; Può causarla un infortuni o; Un infortuni o del muscolo; I campi di lavoro forzato russi; Il bis di un lavoro teatrale; Gravati da troppo lavoro ; Compagni di lavoro ; Si firma se il rapporto di lavoro è regolare; Può essere da gioco da pranzo da lavoro ;

Cerca altre Definizioni