È confluita in Stellantis - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : FCA

Significato/Curiosita : E confluita in stellantis

Miliardi di euro) e un dimezzamento dei profitti in calo del 101% soprattutto per via del consolidamento di fca italy, poi confluita in stellantis. a luglio 2016... fca italy, precedentemente conosciuta col nome di fiat group automobiles, è una società italiana partecipata da stellantis. la società è nata il 1º febbraio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

