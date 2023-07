L apertura del compasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L apertura del compasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'apertura del compasso, o raggio, è una misura che definisce la distanza tra le due gambe di un compasso quando è completamente aperto. Il compasso è uno strumento geometrico composto da due bracci, uno fisso e uno mobile, con una punta affilata su un'estremità e una matita o una penna sull'altra. L'apertura del compasso può essere regolata mediante un meccanismo di bloccaggio o una vite centrale. Questa misura è fondamentale per eseguire disegni, tracciare cerchi o archi di diverse dimensioni. L'apertura del compasso può variare a seconda delle esigenze, consentendo una grande flessibilità nel creare forme geometriche precise.

