Uno dei gas nobili dell aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno dei gas nobili dell aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RADON

Significato/Curiosita : Uno dei gas nobili dell aria

In chimica, i gas nobili (impropriamente detti anche gas rari) sono dei gas inerti che costituiscono il gruppo 18 della tavola periodica secondo l'attuale... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi radon (disambigua). il radon o rado (precedentemente chiamato niton o nito) è l'elemento chimico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

