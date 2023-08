Il tacco dello Stivale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tacco dello Stivale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALENTO | PENISOLA SALENTINA



Significato/Curiosita : Il tacco dello stivale

Evitare di infilare lo stivale eccessivamente nella staffa col rischio di rimanervi incastrato. il tacco maschile più famoso è il tacco cubano, leggermente... 40.35°n 18.17°e40.35; 18.17 il salento (salentu in dialetto salentino; salènde in dialetto tarantino; sat, salénto in greco), noto anche come penisola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

