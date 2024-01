La definizione e la soluzione di: Incapacità di tradire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La lealtà è un atteggiamento di correttezza e dirittura morale, attaccamento al dovere e rispetto della propria dignità o una devozione e fedeltà a una nazione, causa, filosofia, paese, gruppo o persona. La lealtà deriva dal latino legalitas e che indica una componente del carattere, per cui una persona sceglie di obbedire a particolari valori di correttezza e appoggio anche in situazioni difficili, mantenendo le promesse iniziali e comportandosi seguendo un codice prestabilito - sia esso tacito o esplicito. In altri termini, si può intendere per lealtà il grado di coerenza tra un comportamento nella pratica e gli ideali a cui si attiene teoricamente una persona.

I filosofi non sono d'accordo su cosa possa essere un oggetto di lealtà, poiché alcuni sostengono che la lealtà è strettamente interpersonale e solo un altro essere umano può essere oggetto di lealtà. La definizione di lealtà nella legge e nelle scienze politiche è la fedeltà di un individuo a una nazione, la propria nazione di nascita o la propria nazione d'origine dichiarata per giuramento (naturalizzazione).

È una qualità morale umana (nel caso di animali si usa la parola "fedeltà") che presuppone il superamento di un conflitto interiore per via di una scelta.

John Ladd, professore di filosofia presso la Brown University, scrive nell'Enciclopedia della Filosofia nel 1967, che la nozione di lealtà è "un ingrediente essenziale in ogni sistema della morale civile e umana".

Italiano

Sostantivo

lealtà f inv

comportamento di chi ricambia la fiducia accordatagli (per estensione) che dona e/o condivide amicizia (per estensione) (senso figurato) chiarezza nella comunicazione e/o nelle relazioni sociali in genere tra noi c'è lealtà , mi accorgo di questo per la lucidità nei nostri ragionamenti

Sillabazione

le | al | tà

Pronuncia

IPA: /lealˈta/

Etimologia / Derivazione

derivazione di leale

Sinonimi

sincerità, schiettezza, franchezza, onestà, apertura, giustizia, equità, fedeltà, attaccamento, dedizione, devozione, probità

correttezza

Contrari

slealtà, falsità, disonestà

scorrettezza

(per estensione) malafede

Termini correlati

(per estensione) sport

Varianti