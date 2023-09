Gioco d origine francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco d origine francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ECARTÉ

Significato/Curiosità : Gioco d origine francese

L'"écarté" è un gioco di carte d'origine francese che è stato particolarmente popolare nel XIX secolo. Il suo nome deriva dal verbo francese "écarter," che significa "scartare" o "allontanare," e ciò riflette la natura del gioco, che coinvolge la scelta e la gestione delle carte. Nel gioco dell'écarté, due giocatori si sfidano l'uno contro l'altro. L'obiettivo è di ottenere punti accumulando determinate combinazioni di carte, come le coppie o le sequenze. Il gioco coinvolge strategia, astuzia e capacità di valutare le carte dell'avversario. Una delle caratteristiche distintive dell'écarté è l'uso di un mazzo di carte ridotto, spesso con solo 32 o 28 carte. Sebbene l'écarté non sia più così popolare come una volta, ha contribuito alla creazione di varianti di giochi di carte moderni e rimane una parte interessante della storia dei giochi da tavolo.

