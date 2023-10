In Francia e in Portogallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Francia e in Portogallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RA

Significato/Curiosita : In francia e in portogallo

Con grandi diversità e con differenti gradi di intensità, nel mondo protestante e, per paesi come l'italia, la spagna, il portogallo, l'austria, la baviera... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ra (disambigua). ra, noto anche nella forma rê oppure rha (ipa: [r:]), è una divinità egizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 3 ottobre 2023

