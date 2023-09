Era il capo della tonnara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era il capo della tonnara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RAIS

Significato/Curiosita : Era il capo della tonnara

Periodo, nella zona di san gregorio nasce una tonnara: è così che capo d'orlando - e più nello specifico il borgo marinaro di san gregorio, vero cuore pulsante... Gilles de rais (champtocé-sur-loire, 1404 – nantes, 26 ottobre 1440), è stato un militare, assassino seriale e nobile francese che fu barone di rais, signore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

