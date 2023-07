Confeziona caldi indumenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confeziona caldi indumenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MAGLIFICIO - PELLICCIAIO

Significato/Curiosità : Confeziona caldi indumenti

Il maglificio-pellicciaio è un'attività artigianale o industriale che si occupa della confezione di caldi indumenti come maglioni, sciarpe, guanti e berretti utilizzando materiali come la lana, il cotone o altre fibre tessili. Questa professione può includere sia la produzione in serie di capi di abbigliamento, realizzati tramite macchinari industriali, che la lavorazione artigianale di capi su misura. Nel caso del maglificio-pellicciaio, si può anche includere la lavorazione e il commercio di indumenti realizzati con pelli di animali, come cappotti di pelliccia. Queste attività svolgono un ruolo importante nel settore della moda e dell'abbigliamento, fornendo capi caldi e di alta qualità per le persone durante i mesi più freddi dell'anno.

