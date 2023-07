Coloro che rinunciano ad una carica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coloro che rinunciano ad una carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : DIMISSIONARI

Significato/Curiosita : Coloro che rinunciano ad una carica

Assicurarsi che la professione di fede che saranno chiamati a fare nel giro di qualche anno sia sincera e consapevole di ciò a cui rinunciano. di 100 ragazzi... Tittoni fu nominato presidente interinale del consiglio dei ministri dimissionari del precedente governo giolitti ii. la numerazione segue quella dei governi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

