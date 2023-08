Bastimento munito di macchine a vapore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bastimento munito di macchine a vapore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PIROSCAFO

Significato/Curiosita : Bastimento munito di macchine a vapore

Grande bastimento di questo tipo costruito per una compagnia italiana, naufragato il 25 ottobre 1927 a poche miglia dalla costa del brasile a seguito... Facebook del piroscafo patria, su m.facebook.com. url consultato il 28 marzo 2016. piroscafo leopoldo ii piroscafo giuseppe zanardelli piroscafi serie "milano"... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Bastimento munito di macchine a vapore : bastimento; munito; macchine; vapore; Il casotto sul ponte del bastimento ; Un bastimento a vela; La lascia il bastimento in movimento; Un bastimento a due alberi; Uccello munito di ciuffo; Un mammifero munito di piccola proboscide; munito di permesso per guidare; Cilindretto munito di ago per punture mediche; munito di scudi difensivi; Tamburello munito di sonagli; Vi corrono le macchine per sport; macchine che preparano la trama per la tessitura; macchine semplici con il fulcro; Grandi macchine per la stampa di giornali e riviste; macchine per ricevute; Grandi macchine per la stampa di riviste; Nei ristoranti cinesi si mangiano al vapore ; Navi mercantili a vapore ; Bagno di vapore ; Un apertura per il vapore ; Il motore antenato della macchina a vapore ; Sostanza con la tendenza a divenire vapore ;

Cerca altre Definizioni