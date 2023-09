Una via consolare romana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una via consolare romana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EMILIA - AURELIA - SALARIA - NOMENTANA



Significato/Curiosità : Una via consolare romana

Le quattro principali vie consolari romane, l'Emilia, l'Aurelia, la Salaria e la Nomentana, costituivano una rete di strade che collegavano la città di Roma alle regioni circostanti e alle province dell'Impero Romano. Queste vie erano di vitale importanza per il trasporto delle truppe, delle merci e per la comunicazione all'interno dell'Impero. 1. La Via Emilia collegava Roma a Rimini, attraversando il cuore dell'Italia settentrionale e toccando città come Bologna e Modena. 2. La Via Aurelia correva lungo la costa tirrenica, collegando Roma a Pisa e successivamente a Genova. 3. La Via Salaria si dirigeva verso nord-est, raggiungendo le saline dell'Adriatico e le regioni dell'Umbria e delle Marche. 4. La Via Nomentana si dirigeva verso nord-est, collegando Roma a Nomentum (l'odierna Mentana) e a altre città nell'area circostante. Queste vie consolari non solo favorirono lo sviluppo e l'espansione dell'Impero Romano, ma anche la diffusione della cultura romana attraverso l'Italia e le province. Oggi, alcune di queste strade hanno mantenuto la loro importanza e sono ancora percorribili.

Altre risposte alla domanda : Una via consolare romana : consolare; romana; Via consolare romana che univa Roma a Firenze; Antica strada consolare romana; Una strada consolare romana; Antica strada consolare ; Corpo consolare ; Era consolare l Aurelia; I membri di un Accademia romana ; Antica strada romana ; Tagliatelle alla romana ; Vi si ritirò la plebe romana ; Il più grande aeroporto dell area romana ; La Gamberale scrittrice romana ;

Cerca altre Definizioni