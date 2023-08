Prefisso per Terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso per Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GEO

Città metropolitana di bari hanno l'unico prefisso 080. i comuni compresi nel distretto contrassegnato dal prefisso telefonico 080, con tutte le relative... italia geo – frazione del comune di ceranesi nella città metropolitana di genova geo – famiglia di mensili geo – marchio di automobili geo – nel videogioco... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

