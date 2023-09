Un momento di riposo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un momento di riposo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SOSTA

Significato/Curiosità : Un momento di riposo

Un momento di riposo o sosta rappresenta un'interludio prezioso nella frenesia della vita quotidiana. È un'occasione per staccare la spina, rilassarsi e ricaricare le energie fisiche e mentali. Può manifestarsi in molte forme, dalla pausa pranzo tranquilla in un parco al relax sul divano con un buon libro. Questi momenti permettono di rallentare il ritmo, riflettere su pensieri profondi o semplicemente godersi la propria compagnia. Sia che si tratti di un breve respiro durante una giornata intensa o di un periodo più lungo di vacanza, il riposo e la sosta sono essenziali per mantenere l'equilibrio e la salute. Rappresentano un'oasi di pace in un mondo in continuo movimento, consentendo di ritrovare serenità e chiarezza mentale.

