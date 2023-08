La maschera di Bologna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La maschera di Bologna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : DOTTOR BALANZONE

Significato/Curiosita : La maschera di bologna

Il bologna football club 1909 (afi: /bo'loa 'futbol 'klb/), meglio noto come bologna (o colloquialmente con la sigla bfc, da bologna football club)... Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. balanzone, conosciuto anche come dottor balanzone (in bolognese dutåur balanzån), è una maschera di...