La Soluzione ♚ È accolto in casa d altri

La definizione e la soluzione di: È accolto in casa d altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

E accolto in casa d altri: Disambiguazione – "d'annunzio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi d'annunzio (disambigua). gabriele d'annunzio, allo stato civile gabriele... Curiosità su: Disambiguazione – "d'annunzio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi d'annunzio (disambigua). gabriele d'annunzio, allo stato civile gabriele... Con ospitalità si intende l'accoglienza dello straniero o di chi in generale non vive in un determinato luogo. Italiano Aggettivo ospite m e f sing(pl.: ospiti) che ospita o, più correttamente, che viene ospitato Sostantivo ospite ( approfondimento) m e f (pl.: ospiti) uno o più individui accolti, soprattutto dal "padron di casa" (per estensione) (gergale) chi dà ospitalità a qualcuno chi riceve ospitalità, chi viene ospitato (biologia) organismo su cui, in cui vive un parassita (spettacolo) personaggio noto che viene invitato ad uno spettacolo Sillabazione ò | spi | te Pronuncia IPA: /ˈɔspite/ Etimologia / Derivazione dal latino hospitem, accusativo di hospes, dall'indoeuropeo *gʰóstis ‘ospite, straniero’. Sinonimi ( sport ) ospitante

ospitante padrone di casa

albergatore, alloggiatore, oste

anfitrione

invitato, ospitato, visitatore; cliente, pensionante, turista

( biologia ) parassita

parassita (senso figurato) estraneo, forestiero, straniero Contrari avversario Termini correlati ospitale Proverbi e modi di dire L'ospite è come il pesce: dopo tre giorni puzza : massima della filosofia greca antica

: massima della filosofia greca antica ospite d'onore: invitato importante per un'occasione; comunemente è persona a cui si vuole prestare maggiore attenzione per eventi particolari o semplicemente espressione detta affettuosamente

Altre risposte alla domanda È accolto in casa d altri: ospite; accolto; casa; altri;