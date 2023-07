Lo è uno scherzo che offende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è uno scherzo che offende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FEROCE

Significato/Curiosita : Lo e uno scherzo che offende

Chiacchierata con la sua amica dice che il lavoro di un supereroe é pericoloso: con ciò offende senza volerlo il signor damocles, che era venuto per comprare una... Criminale. roberto saviano, bacio feroce, i narratori, milano, feltrinelli, 2017, isbn 9788807032615. roberto saviano, bacio feroce, letto da lino musella, regia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Lo è uno scherzo che offende : scherzo; offende; scherzo si allegri; Che ama lo scherzo ; scherzo sa e bizzarra; Uno scherzo so uccello; Prigione detto in modo scherzo so; La festa in cui ogni scherzo vale; Chi non li modera offende ; offende re giuridicamente; offende re gli interessi; La offende l anacoluto; A volte è quello che offende ; offende re con un arma;

Cerca altre Definizioni