Il prefisso per animale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il prefisso per animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ZOO

Significato/Curiosita : Il prefisso per animale

Parola per derivazione. a seconda del prefisso usato, la parola può assumere un significato opposto (prefisso inversivo), può essere rafforzata (prefisso rafforzativo)... Disambiguazione – "zoo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi zoo. il giardino zoologico o parco zoologico, più comunemente chiamato zoo, è il luogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

