La definizione e la soluzione di: Pochi tennisti hanno vinto il Grande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Pochi tennisti hanno vinto il grande

Più forti tennisti di sempre sulle superfici rapide, avendo disputato 7 finali al torneo di wimbledon e vinto 49 tornei. è l'unico tennista della storia... Nel tennis, il Grande Slam è la vittoria, nello stesso anno, dei quattro tornei più importanti al mondo. Questi sono: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : pochi rendono sporchi; Di sinceri ce ne sono pochi ; Sono verdi se sono pochi ; Una cosa cosi ha certamente pochi eguali; pochi sparsi qua e là; Il Grande lo vincono i tennisti ; Coppa molto ambita dai tennisti ; La federazione dei tennisti italiani; Impegna molti tennisti ; La sigla della classifica dei migliori tennisti ; hanno molto buon senso; hanno le corna a pala; hanno gli occhielli per le lenze; Ci hanno preceduto di quattro generazioni; Li hanno alcuni serpenti; Marco : ha vinto i Festival di Sanremo 2013 e 2023; Ha vinto il Festival di Sanremo 2022 con Mahmood; Ha vinto come l Italia quattro Mondiali di calcio; Ha vinto due scudetti; Marco: ha vinto l ultimo Festival di Sanremo; Il grande Lago situato tra l Huron e l Ontario; Stelle di grande splendore; Un John tra gli interpreti de Il grande Lebowski; A cioè in grande abbondanza; Un grande storico latino;

Cerca altre Definizioni