Per il trucco degli occhi - Cruciverba

L'eyeliner è un prodotto cosmetico ampiamente utilizzato per enfatizzare e definire gli occhi. Si presenta sotto forma di matita, gel, liquido o polvere, e viene applicato lungo la linea delle ciglia superiore o inferiore per creare un contorno definito. Questo trucco degli occhi può variare da linee sottili e discrete a linee audaci e drammatiche, a seconda dello stile desiderato. L'eyeliner può anche essere utilizzato per creare diverse forme di occhi, come l'effetto "ala" o "cat eye". È un elemento chiave nella routine di trucco, in quanto può rendere gli occhi più grandi, più espressivi e attraenti. La sua versatilità lo rende un accessorio fondamentale per molte persone che cercano di migliorare la bellezza dei loro occhi.

