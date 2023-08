Il palazzo della Santa Sede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il palazzo della Santa Sede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VATICANO

Significato/Curiosita : Il palazzo della santa sede

Cercando la santa sede di magonza, vedi diocesi di magonza. gli emblemi della santa sede l'emblema della santa sede è molto simile allo stemma della città del... Disambiguazione – "vaticano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi vaticano (disambigua). coordinate: 41°54'14.4n 12°27'10.8e / 41... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il palazzo della Santa Sede : palazzo; della; santa; sede; Ponte delle Torri : Spoletini = palazzo delle Canoniche : x; Nel suo palazzo ha sede normalmente il Tribunale; Il palazzo del sultano; Il palazzo fiorentino in cui è il Giardino di Boboli; Lo storico palazzo sede della Camera dei deputati; Località del maceratese col palazzo degli Ottoni; Lo sono i fiori della lavanda; Il nome della Sciarelli; Il cielo del colmo della gioia; Un saluto della señorita; Il Marquez campione della MotoGP; Valle della Savoia con Modane; Sessanta per cinquanta; Sessanta minuti o quasi; Picchiarsi duramente darsele di santa ; Regione della Sardegna con Olbia e santa Teresa; Nota University californiana di santa Clara; Paese umbro dove nacque santa Rita; Vi ha sede la General Motors; La città della Silicon Valley in cui hanno sede HP e Tesla; La targhetta che indica dove sede rsi; Vi ha sede il governo keniano; Protesta sede ntaria; Vocali in sede ;

Cerca altre Definizioni