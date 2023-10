La notizia che si teme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La notizia che si teme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BRUTTA

Significato/Curiosita : La notizia che si teme

Gesualdo comunica a diodata che presto prenderà moglie; ella è sconvolta dalla notizia anche perché teme per la sorte che avranno i figli avuti da lui... Gesualdo comunica a diodatapresto prenderà moglie; ella è sconvolta dallaanche perchépersorteavranno i figli avuti da lui... Brutta è una canzone scritta da Bruno Zucchetti e Giuseppe "Beppe" Dati e cantata da Alessandro Canino nel 1992 al 42º Festival di Sanremo: arriva sesto nella categoria Novità. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

