Il gruppo musicale che lanciò Noi non ci saremo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gruppo musicale che lanciò Noi non ci saremo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOMADI

Significato/Curiosita : Il gruppo musicale che lancio noi non ci saremo

Gli 883 (da leggersi «otto otto tre») sono stati un gruppo musicale pop italiano fondato e composto inizialmente da max pezzali e mauro repetto e successivamente... Gli 883 (da leggersi «otto otto tre») sono stati unpop italiano fondato e composto inizialmente da max pezzali e mauro repetto e successivamente... I Nomadi sono un gruppo musicale fondato nel 1963 all'interno del movimento beat italiano dal tastierista Beppe Carletti e dal cantante Augusto Daolio. Hanno pubblicato ottantadue album, tra dischi registrati in studio o dal vivo e raccolte varie, e sono fra i più longevi complessi al mondo con sessanta anni di attività. Avendo venduto complessivamente 15 milioni di dischi, sono il terzo complesso italiano per vendite, preceduto dai Pooh e dai Ricchi e Poveri. Sono tra i vincitori del "Premio Lunezia alla Carriera" (2012). Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

