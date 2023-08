Si fissano quelli di riferimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fissano quelli di riferimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PUNTI

Significato/Curiosita : Si fissano quelli di riferimento

Una guardia di sicurezza dell'ospedale vede due infermiere vestite allo stesso modo, con un abito rosa, che lo fissano è un riferimento a un'analoga... Voce principale: europa. i punti estremi dell'europa sono quelli che si trovano più a nord, sud, ovest o est di qualunque altro luogo del continente.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si fissano quelli di riferimento : fissano; quelli; riferimento; Li fissano i tour operator; Si fissano per le scadenze; Si fissano per i turni; fissano il bucato steso; Vi si fissano le redini; Si fissano agli scarponi; Ci sono quelli di riparazione; Ci sono quelli Hubbard e di Fellaria; Ci sono quelli Cramer Montessori e Delphi; quelli in terra possono essere fiscali; quelli specchio sono coinvolti nell empatia; Chi cerca personale legge quelli vitae lat; Tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dall Emmi; Esemplare di riferimento ; Vago riferimento ; Il riferimento per tutti i viaggiatori italiani; Un riferimento per i viaggiatori italiani; Che è posto ad identico intervallo da un punto di riferimento ;

