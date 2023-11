Disposti uno sì e uno no

Beffardoprovocatorio, parlava dei reati più atroci da lui commessi; alle domande non rispondeva «» oppure «», bensì «affermativo»«negativo»...

La corrente alternata (CA o AC dall'inglese: Alternating Current), in elettrotecnica, è un tipo di corrente elettrica nella quale il flusso di elettroni inverte la propria direzione continuativamente nel tempo. A differenza della corrente continua (rappresentata in rosso nella figura) in cui il flusso degli elettroni è unidirezionale, nella corrente alternata il flusso di elettroni inverte la propria direzione, con un'alternanza che avviene con frequenza fissa (tipicamente 50 Hz o 60 Hz nei sistemi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica diffusi pressoché ovunque). L'inversione di polarità però non avviene in modo repentino ma con una variazione progressiva secondo un andamento chiamato sinusoidale, nel quale il valore di corrente (e quindi di tensione) parte da zero e gradualmente aumenta in un determinato verso, raggiunge il suo valore massimo per poi diminuire fino a zero e riprendere nel verso opposto col medesimo andamento, quindi il ciclo si ripete. Riportando su un grafico i valori assunti dalla grandezza elettrica nel tempo si ottiene una sinusoide, rappresentata in verde nella figura a destra, da cui il termine sinusoidale. Le caratteristiche di variazione progressiva sopracitate derivano direttamente dalla struttura fisica dei generatori elettrici rotanti, che producono l'energia per l'attraversamento di campi magnetici rotanti.