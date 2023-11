La definizione e la soluzione di: Così è il terreno sterile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARIDO

Significato/Curiosita : Cosi e il terreno sterile

Discendenti di coloro che han calunniato e condannato la vita terrena, e bruciato a loro tempo i cosiddetti eretici. così parla la giustizia di zarathustra.... Discendenti di coloro che han calunniatocondannato la vitabruciato a loro tempo i cosiddetti eretici.parla la giustizia di zarathustra.... I climi aridi sono una classe di climi che nella classificazione dei climi di Köppen compaiono uniti sotto la sigla B. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Così è il terreno sterile : così; terreno; sterile; così inizia lo tsunami; così viene detto il superato dalla moda; È così via in breve; così è la faccia antipatica; così sono le sciocchine; così sono i fiori del melograno; Si fanno per tastare il terreno ; Un colpo che il tennista esegue senza lasciar battere la palla sul terreno ; Quello del terreno lo fa il bulldozer; Dissoda il terreno ; Una gara motociclistica su terreno accidentato; Un terreno da golf; Una sterile distesa; sterile , privo di germi; Reso sterile dalla siccità; Il contrario di sterile ; Per praticarlo si utilizza un ago sterile ; sterile , riarsa;

