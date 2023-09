Il continente formato da innumerevoli isole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il continente formato da innumerevoli isole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OCEANIA

Significato/Curiosita : Il continente formato da innumerevoli isole

Del mondo, comunemente considerata un continente in base a fattori storico-culturali e geopolitici. come continente, è l'unico situato interamente nell'emisfero... Divisione dell'oceania in quattro regioni principali: oceania orientale o polinesia, oceania boreale o micronesia, oceania occidentale o malesia e oceania meridionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il continente formato da innumerevoli isole : continente; formato; innumerevoli; isole; Gli i solani la chiamano continente ; Grande continente ; Un continente ; Il continente più esteso; Il continente con la Terra di Marie Byrd; Il continente che alla fine del Paleozoico comprendeva tutte le terre emerse; Un subdolo informato re; Gli informato ri dei ladri; Tenersi informato ; È formato da tutti gli interpreti d un film; Complesso militare formato da molte divisioni; Un formato di dolce come lo strudel; Fiume mèta di innumerevoli crociere; Moltitudini innumerevoli ; Un fiume meta di innumerevoli crociere; Pianta grassa con innumerevoli proprietà; Pianta grassa dalle innumerevoli proprietà; isole tta veneziana nota per i pizzi; Una delle isole Eolie; Un mare pieno di isole ; La più a nord delle isole Ionie; Le più occidentali isole della Grecia; Collega Venezia alle isole circostanti;

Cerca altre Definizioni