Celebre poeta lirico russo - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ESENIN

Celebre poeta lirico russo

1837, 29 gennaio del calendario giuliano) è stato un poeta, saggista, scrittore e drammaturgo russo. in filologia egli è considerato il fondatore della... Delle sere d'aprile.» (sergej aleksandrovic esenin, confessioni di un teppista) sergéj aleksándrovic esénin (ipa: [sr'gej lk'sandrvt j'senn])... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

