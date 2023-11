La definizione e la soluzione di: Le cavità del cuore dette orecchiette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ATRI

Significato/Curiosita : Le cavita del cuore dette orecchiette

Superficiale. la natura carsica è anche all'origine delle numerose cavità, dette localmente vore, che frastagliano il territorio e alimentano i corsi... Atri è un comune italiano di 9 951 abitanti della provincia di Teramo in Abruzzo, situato nel comprensorio delle Terre del Cerrano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

